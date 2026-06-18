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«Σε συζητήσεις Σεβίλλη και Βλαχοδήμος»

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα οι δύο πλευρές αναζητούν τη χρυσή τομή για να συνεχίσουν την συνεργασία τους.

«Σε συζητήσεις Σεβίλλη και Βλαχοδήμος»
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Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μια κρυφή ελπίδα για να μπορέσει να κάνει και πάλι δικό του τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο Έλληνας πορτιέρε όμως φαίνεται να αποτελεί διακαή πόθο για την ομάδα της Σεβίλλη η οποία θέλει να τον κρατήσει στην Ισπανία.

Κάτι το οποίο τονίζει σε σημερινό του ρεπορτάζ ο Γκονσάλο Τορτόσα ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά.

“Η Σεβίλλη και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αναζητούν μια λύση ώστε να συνεχίσει στον σύλλογο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει δηλώσει ότι θέλει να παραμείνει στη Σεβίλλη και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία, λόγω του συμβολαίου του με τη Νιούκαστλ και της οικονομικής κατάστασης της Σεβίλλης, αλλά επιχειρούνται προσπάθειες για να βρεθεί ένα κοινό σημείο”.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος συμπληρώνει ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές για τη θέση, αλλά προτεραιότητα της ισπανικής ομάδας είναι ο Βλαχοδήμος.

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