Άρσεναλ: Αποφασίζει άμεσα για τον Χρήστο Τζόλη η αγγλική ομάδα

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών συλλόγων της Premier League, με την Άρσεναλ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επίσημη κίνηση για την απόκτησή του μετά την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε με την Κλαμπ Μπριζ, σύμφωνα με ξένα μέσα.

Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ ολοκλήρωσε τη χρονιά με 22 γκολ και 29 ασίστ, επιδόσεις που τράβηξαν το ενδιαφέρον κορυφαίων αγγλικών ομάδων. Οι άνθρωποι των Λονδρέζων παρακολουθούν εδώ και καιρό την πορεία του, έχοντας συλλέξει αναλυτικά στοιχεία για την αγωνιστική του εξέλιξη στο βελγικό πρωτάθλημα.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, οι «κανονιέρηδες» δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημη πρόταση, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται σύντομα. Η τιμή διεθνούς εξτρέμ «αγγίζει» τα 35 εκατομμύρια λίρες, ποσό που θα αποτελούσε νέο σημείο αναφοράς για το βελγικό ποδόσφαιρο.

Η περίπτωση του Τζόλη, πάντως, δεν αφήνει αδιάφορες και άλλες ομάδες της Premier League, μεταξύ των οποίων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι, οι οποίες επίσης εξετάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο Έλληνας άσος βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Αγγλία, έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία και αυτοπεποίθηση μετά το πέρασμά του από τη Νόριτς, όπου δεν κατάφερε να καθιερωθεί.

Η μετέπειτα πορεία του σε Γερμανία και Βέλγιο, ωστόσο, τον βοήθησε να ανεβάσει σημαντικά το επίπεδό του και να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της γενιάς του.

Στην Άρσεναλ εξετάζουν προσεκτικά όλες τις παραμέτρους, καθώς θέλουν να διαπιστώσουν κατά πόσο η εξαιρετική παραγωγικότητα του Τζόλη μπορεί να μεταφερθεί με την ίδια συνέπεια στο απαιτητικό περιβάλλον της Premier League.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν αν το ενδιαφέρον θα μετατραπεί σε επίσημη πρόταση ή αν οι «Κανονιέρηδες» θα στραφούν σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής.