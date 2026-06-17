Τέλος η... ελληνική παροικία από την Αλ Καλίτζ

Μπορεί η παρουσία της ελληνικής κοινότητας στην Αλ Καλίτζ να ολοκληρώθηκε, όμως αρκετά γνώριμα πρόσωπα από τα γήπεδα της Super League βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας τους.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αποχώρηση πέντε ποδοσφαιριστών που έχουν συνδεθεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρόκειται για τους Κώστα Φορτούνη, Γιώργο Μασούρα, Δημήτρη Κουρμπέλη, Πάολο Φερνάντες και Μπαρτ Σένκεφελντ.

Ο Φορτούνης έχει ήδη επιστρέψει στον Ολυμπιακό, ενώ και ο Μασούρας γυρίζει στους «ερυθρόλευκους», τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει το μέλλον του. Από την πλευρά του, ο Φερνάντες εντάσσεται ξανά στο δυναμικό της ΑΕΚ.

Όσον αφορά τους Κουρμπέλη και Σένκεφελντ, αμφότεροι κυκλοφορούν πλέον ελεύθεροι στην αγορά.

Έτσι, η Αλ Καλίτζ κλείνει ένα κεφάλαιο που είχε έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές με σημαντική παρουσία στη Super League αποτέλεσαν μέρος της τα τελευταία χρόνια.