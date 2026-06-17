NBA: «Υπάρχει ανανεωμένο ενδιαφέρον για τον Τρέι Γιανγκ, το πιθανότερο να μείνει στους Ουίζαρντς»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων γύρω από την αγορά του NBA βρίσκεται ξανά ο Τρέι Γιανγκ.

Όπως αποκάλυψε ο NBA Insider Τζέικ Φίσερ μέσω του Bleacher Report, αρκετές ομάδες εξετάζουν πλέον πιο σοβαρά την περίπτωσή του, έχοντας επαναφέρει το όνομά του στα μεταγραφικά τους πλάνα.

«Υπάρχει πλέον ανανεωμένο ενδιαφέρον για τον Τρέι Γιανγκ σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε τον Φεβρουάριο, όταν ουσιαστικά δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον», ανέφερε ο Φίσερ.

Ο 27χρονος γκαρντ μετακινήθηκε στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς από τους Ατλάντα Χοκς λίγο πριν από την ολοκλήρωση της περσινής περιόδου ανταλλαγών, ωστόσο η πρώτη του σεζόν στην πρωτεύουσα δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Παρά τα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το μέλλον του, το επικρατέστερο ενδεχόμενο παραμένει η συνέχιση της συνεργασίας του με τους Ουίζαρντς. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία με την ομάδα, αντί να ενεργοποιήσει το player option ύψους 49 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2026-27.