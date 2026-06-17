Παναθηναϊκός: Ολοκληρώθηκε η πώληση του Σφιντέρσκι στη Βίτζεβ Λοτζ - Το ποσό που θα εισπράξει

Σε συμφωνία με τη Βίτζεβ Λοτζ για την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι ήρθε ο Παναθηναϊκός.

Το ποσό που θα λάβουν οι «πράσινοι» από την πολωνική ομάδα είναι της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν μπόνους επίτευξης στόχων που δύναται να ανεβάσουν το όφελος στα 1.3 εκατ. ευρώ.

Ο Σφιντέρσκι μάζεψε το πρωί της Τετάρτης (17/6) τα πράγματα του από το Κορωπί και πήγε στην Πολωνία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις στη Βίτζεβ Λοτζ.