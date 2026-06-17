Πανιώνιος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζον Χριστοφίλη

Ο Τζον Χριστοφίλης έρχεται να προστεθεί στο ρόστερ του Πανιωνίου, ενισχύοντας τις λύσεις στα γκαρντ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 23χρονος Ελληνοαμερικανός προέρχεται από το κολεγιακό πρόγραμμα του Σιάτλ, όπου αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με τον αθλητή, Τζον Χριστοφίλη!

Γιός του Ντίνου και της Ζανίν Χριστοφίλη γεννήθηκε στο Σιάτλ (Ουάσινγκτον) κι έχει ακόμα τρία αδέρφια (Νίνα, Νίκος και Έλενα). Διαθέτει ελληνικό διαβατήριο.

Γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2002 κι έχει ύψος 1,94 μέτρα. Αγωνίζεται ως γκαρντ. Μεγάλωσε στο Σιάτλ και παρακολούθησε το O’Dea High School όπου κι έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ, δείχνοντας σημάδια του ταλέντου του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν δεύτερος σε εύστοχα τρίποντα στο σχολείο του μετά τον μετέπειτα No1 στο Draft του 2022 και NBAer (Ορλάντο Μάτζικ), Paolo Banchero.

Μεταπήδησε στο Creighton στο NCAA όπου σε δύο χρόνια έλαβε μέρος σε 14 αγώνες. Η επόμενη κίνησή του ήταν σημαντική για την καριέρα του.

Αποφάσισε να επιστρέψει στη γενέτειρά του και να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο του Seattle προκειμένου να επιστρέψει πιο ομαλά σε δράση σε ένα οικείο περιβάλλον αλλά και να συνδυάσει τις σπουδές του (ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του στην Επικοινωνία και τα Μέσα Ενημέρωσης καθώς επίσης και στην Ανάπτυξη Ηγεσίας). Είχε μια εξαιρετική σεζόν (2023-2024) με 12,7 πόντους- 2,3 ριμπάουντ και 40% στα τρίποντα ενώ τις δύο τελευταίες είχε αντίστοιχα 9,7 πόντους- 2,2 ριμπάουντ και 6,5 πόντους και 39% στα τρίποντα.

Το ρεκόρ καριέρας του είναι οι 32 πόντοι κόντρα στο Utah Tech στις 4/1/2024, τα 6 εύστοχα τρίποντα σε δύο αγώνες (εκτός του προαναφερομένου κι εκείνος με το Texas-RGV στις 24/2/2024)».