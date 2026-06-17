Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Μαφέο

Ο Πάμπλο Μαφέο βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, κάνοντας το τελευταίο βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ της Μαγιόρκα αφίχθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναμένεται άμεσα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο 27χρονος αμυντικός διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ, πριν μετακομίσει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε με επιτυχία στις Τζιρόνα, Στουτγκάρδη και Μαγιόρκα, καθιερώνοντας το όνομά του ως έναν από τους πιο αξιόπιστους δεξιούς οπισθοφύλακες της La Liga.