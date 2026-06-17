Έτοιμος για το ιστορικό ρεκόρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Βασικός στον αγώνα της Πορτογαλίας με το Κονγκό

Σε λίγη ώρα η Πορτογαλία και το Κονγκό «μάχονται» στο χορτάρι του «Χιούστον Στάντιουμ» της ομώνυμης πόλης για το πρώτο παιχνίδι του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους δύο τεχνικούς να κάνουν γνωστές τις επιλογές τους.

Ο Ρομπέρτ Μαρτίνεθ ξεκινά την Πορτογαλία με τους: Ντιόγκο Κόστα, Νούνο Μέντες, Ρενάτο Βέιγκα, Αραούζο, Ζοάο Κανσέλο, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες, Μπερνάρντο Σίλβα, Πέδρο Νέτο και Κριστιάνο Ρονάλντο στη κορυφή.

Από την άλλη ο Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ παρατάσσει το Κονγκό με τους: Εμπασί, Γουαν-Μπισάκα, Καπουαντί, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Μουκαού, Μουτουσαμί, Καγιέμπε, Μπακαμπού, Γουισά.