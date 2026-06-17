Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση Παναθηναϊκό AKTOR, Λεσόρ και Γκραντ

Η ένταση που ακολούθησε το τέλος του πέμπτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ εξακολουθεί να έχει προεκτάσεις, με τη ΔΕΑΒ να προχωρά σε νέες ενέργειες για τη διερεύνηση των γεγονότων.

Συγκεκριμένα, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς και τους Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ, σχετικά με περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Στην απόφασή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι η κλήση αφορά «σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την Αστυνομία», ζητώντας εξηγήσεις και στοιχεία για όσα συνέβησαν στους χώρους του γηπέδου.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση, στις 22/06/2026, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τον ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ και τον ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ, επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι δύο επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, για τα Play Offs του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026.Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».