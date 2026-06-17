«Η Άρσεναλ κινείται για Άλβαρες - Στο… τραπέζι και ο Γιόκερες»

Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι στραμμένο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αργεντινής, το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων μεταγραφικών σεναρίων.

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ισπανική ομάδα, έχοντας ως προτεραιότητα μια πιθανή μετακίνηση στην Μπαρτσελόνα. Την ίδια στιγμή, ισπανικά δημοσιεύματα τον συνδέουν και με άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, δημιουργώντας ένα νέο κύκλο φημών γύρω από το μέλλον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «El Chiringuito», υπήρξε σενάριο συμφωνίας ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Άρσεναλ, το οποίο περιλάμβανε σημαντικό χρηματικό αντάλλαγμα αλλά και ανταλλαγή ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, έγινε λόγος για πρόταση με μετρητά και την παραχώρηση του Βίκτορ Γκιόκερες στους Μαδριλένους.

Ωστόσο, λίγο αργότερα ακολούθησαν διαψεύσεις από την πλευρά της αγγλικής ομάδας. Όπως μεταφέρθηκε από το ίδιο μέσο, η Άρσεναλ δεν εξετάζει πλέον την περίπτωση του Αργεντινού φορ, ενώ από το περιβάλλον του παίκτη προκύπτει πως ενδεχόμενη αποχώρησή του από την Ατλέτικο θα είχε ως βασικό προορισμό τη Βαρκελώνη.