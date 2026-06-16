Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Νίκο Παζ θέλει να παραμείνει στην Κόμο και τη νέα σεζόν
Ο Νίκο Παζ θέλει να παραμείνει στην Κόμο και τη νέα σεζόν, βάζοντας φρένο στην επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Ανατροπή στην υπόθεση του Νίκο Παζ, καθώς ενώ αρχικά η επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έμοιαζε δεδομένη, ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται να αλλάζει στάση και να επιλέγει την παραμονή του στην Ιταλία.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός επιθυμεί να συνεχίσει για ακόμη μία σεζόν στην Κόμο, βάζοντας προσωρινά «φρένο» στην επιστροφή του στη Μαδρίτη.
Όπως αναφέρεται, ο νεαρός άσος θέλει να ηγηθεί της Κόμο στη φετινή πορεία της και να συμβάλει στην προσπάθεια του συλλόγου για μια υψηλή διάκριση και ενδεχομένως την έξοδο στο Champions League.