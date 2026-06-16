Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Νίκο Παζ θέλει να παραμείνει στην Κόμο και τη νέα σεζόν

Ανατροπή στην υπόθεση του Νίκο Παζ, καθώς ενώ αρχικά η επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έμοιαζε δεδομένη, ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται να αλλάζει στάση και να επιλέγει την παραμονή του στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός επιθυμεί να συνεχίσει για ακόμη μία σεζόν στην Κόμο, βάζοντας προσωρινά «φρένο» στην επιστροφή του στη Μαδρίτη.

Όπως αναφέρεται, ο νεαρός άσος θέλει να ηγηθεί της Κόμο στη φετινή πορεία της και να συμβάλει στην προσπάθεια του συλλόγου για μια υψηλή διάκριση και ενδεχομένως την έξοδο στο Champions League.