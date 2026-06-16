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Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε έως το 2027 ο Ρούντιγκερ

Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός, Αντόνιο Ρούντιγκερ, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ μέχρι το 2027.

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε έως το 2027 ο Ρούντιγκερ
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Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 33χρονος στόπερ αποκτήθηκε από τη «Βασίλισσα» το καλοκαίρι του 2022 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της αμυντικής γραμμής της ομάδας. Μετρά συνολικά 182 συμμετοχές με τη φανέλα των Μαδριλένων, έχοντας σημειώσει οκτώ γκολ και εννέα ασίστ.

Η παρουσία του Ρούντιγκερ έχει συνδεθεί με σημαντικές επιτυχίες του συλλόγου, καθώς στο διάστημα της θητείας του έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Champions League, δύο UEFA Super Cup και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

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