Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μουρίνιο φέρνει μαζί του πρώην αστέρα της «βασίλισσας» για το επιτελείο του

Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωρά στη στελέχωση του τεχνικού της επιτελείου ενόψει της νέας εποχής υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, με ένα γνώριμο πρόσωπο να επιστρέφει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο Σάμι Κεντίρα αναμένεται να ενταχθεί στο προπονητικό τιμ των «μερένγκες», αναλαμβάνοντας καθήκοντα βοηθού προπονητή στο πλευρό του Πορτογάλου τεχνικού. Ο παλαίμαχος Γερμανός μέσος είχε συνεργαστεί με τον Μουρίνιο κατά την πρώτη του θητεία στη Ρεάλ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας εκείνης της περιόδου.

Με πολυετή παρουσία στη Μαδρίτη και σημαντική προσφορά στον σύλλογο, ο Κεντίρα επιστρέφει από διαφορετικό πλέον ρόλο, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση που απέκτησε τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και μέσα από την επαγγελματική του πορεία μετά το τέλος της καριέρας του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία, με τον Κεντίρα να εντάσσεται επίσημα στο τεχνικό επιτελείο από τον Ιούλιο και να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την προετοιμασία της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.