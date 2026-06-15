· Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μουρίνιο φέρνει μαζί του πρώην αστέρα της «βασίλισσας» για το επιτελείο του

Επιστροφή – έκπληξη στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μουρίνιο φέρνει μαζί του πρώην αστέρα της «βασίλισσας» για το επιτελείο του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωρά στη στελέχωση του τεχνικού της επιτελείου ενόψει της νέας εποχής υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, με ένα γνώριμο πρόσωπο να επιστρέφει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο Σάμι Κεντίρα αναμένεται να ενταχθεί στο προπονητικό τιμ των «μερένγκες», αναλαμβάνοντας καθήκοντα βοηθού προπονητή στο πλευρό του Πορτογάλου τεχνικού. Ο παλαίμαχος Γερμανός μέσος είχε συνεργαστεί με τον Μουρίνιο κατά την πρώτη του θητεία στη Ρεάλ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας εκείνης της περιόδου.

Με πολυετή παρουσία στη Μαδρίτη και σημαντική προσφορά στον σύλλογο, ο Κεντίρα επιστρέφει από διαφορετικό πλέον ρόλο, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση που απέκτησε τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και μέσα από την επαγγελματική του πορεία μετά το τέλος της καριέρας του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία, με τον Κεντίρα να εντάσσεται επίσημα στο τεχνικό επιτελείο από τον Ιούλιο και να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την προετοιμασία της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:44 GREEK BASKET LEAGUE

Θύρα 13 για Αταμάν: «Ένας δρόμος που θα σε θυμίζει για όλα αυτά που περάσαμε στο ταξίδι μας» (pic)

19:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μουρίνιο φέρνει μαζί του πρώην αστέρα της «βασίλισσας» για το επιτελείο του

18:46 MUNDIAL

LIVE Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήριο

18:46 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η αγκαλιά Γιαννακόπουλου και Αταμάν μπροστά στα 4 τρόπαια που κατέκτησαν μαζί

18:42 GREEK BASKET LEAGUE

Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

18:38 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Είμαι περήφανος που δούλεψα στον Παναθηναϊκό με την οικογένεια Γιαννακόπουλου»

18:15 GREEK BASKET LEAGUE

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό: «Έργκιν σε ευχαριστούμε» (vid)

18:08 ONSPORTS

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών

17:43 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες στο ματς Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι

17:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μιρ: Καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση!

17:24 EUROLEAGUE

Μπουένο: «Δεν έχει υπογράψει ακόμα με τη EuroLeague η Ρεάλ»

17:08 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου: Ανανέωσε ο Τζανετόπουλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας