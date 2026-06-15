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Μεταγραφές: Νέα δεδομένα για Βλαχοδήμο - Τι ισχύει με την παραμονή του στη Σεβίλλη

Δυσκολεύει το ενδεχόμενο παραμονής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην Σεβίλλη. 

Μεταγραφές: Νέα δεδομένα για Βλαχοδήμο - Τι ισχύει με την παραμονή του στη Σεβίλλη
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Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη, με τις πιθανότητες παραμονής του στην ισπανική ομάδα να εμφανίζονται περιορισμένες, σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS».

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των ισπανικών ΜΜΕ μετά την εξαιρετική παρουσία που είχε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα των Ανδαλουσιάνων, την ώρα που το όνομά του εξακολουθεί να συνδέεται και με τον Παναθηναϊκό.

Η Σεβίλλη επιθυμεί να διατηρήσει τον Βλαχοδήμο στο ρόστερ της, ωστόσο η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Όπως επισημαίνει η «AS», βασικά εμπόδια αποτελούν τόσο η πρόθεση της Νιούκαστλ να προχωρήσει σε πώληση του παίκτη όσο και οι υψηλές οικονομικές του απολαβές.

«Η Σεβίλλη αναζητά ενεργά δύο τερματοφύλακες στη θερινή μεταγραφική περίοδο. Η παραμονή του Βλαχοδήμου μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Ο Οδυσσέας, που αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Νιούκαστλ την περασμένη σεζόν και είχε βασικό ρόλο, επιθυμεί να συνεχίσει στη Σεβίλλη. Ωστόσο, ο υψηλός μισθός του και η διάθεση του αγγλικού συλλόγου να τον παραχωρήσει με μεταγραφή καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την παραμονή του. Αν υπάρξει εξέλιξη, αυτή αναμένεται να προκύψει μέσα από μια αργή και σταδιακή διαδικασία», αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα.

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