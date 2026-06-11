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Στα βήματα του πατέρα του: Στη Λίβερπουλ ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ

Ο Πρινς Σισέ, γιος του άλλοτε επιθετικού του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ, υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του με τη Λίβερπουλ.

Στα βήματα του πατέρα του: Στη Λίβερπουλ ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ
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Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την οικογένεια του Τζιμπρίλ Σισέ, καθώς ο γιος του, Πρινς Σισέ, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ.

Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής επιβραβεύτηκε για την πρόοδό του στις ακαδημίες των «Reds», υπογράφοντας συμφωνία που θα τον κρατήσει στο «Άνφιλντ» έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Πρινς Σισέ αγωνίζεται πλέον ως κεντρικός αμυντικός, αν και στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα είχε δοκιμαστεί στην επίθεση, ακολουθώντας αρχικά τα χνάρια του πατέρα του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν με την ομάδα U18 της Λίβερπουλ, καταγράφοντας 24 συμμετοχές και δύο γκολ, ενώ σε τέσσερις αναμετρήσεις φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, γεγονός που αποτυπώνει την εκτίμηση που τρέφουν οι προπονητές και οι άνθρωποι του συλλόγου προς το πρόσωπό του.

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