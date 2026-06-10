Με μεγάλη χαρά ανακοινώνεται για 2η συνεχόμενη χρονιά το Manolis Papadakis Soccer Skills Camp 2026!

Ο Μανώλης Παπαδάκης, προπονητής ποδοσφαίρου με 22 χρόνια εμπειρίας, κάτοχος διπλώματος UEFA A και με εξειδίκευση στην προπόνηση τεχνικής, παρουσιάζει ένα μοναδικό και καινοτόμο ποδοσφαιρικό camp αποκλειστικά αφιερωμένο στη βελτίωση της ατομικής τεχνικής και των ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Μέσα από έναν σύγχρονο, στοχευμένο και υψηλού επιπέδου τρόπο προπόνησης, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της τεχνικής κατάρτισης, προσφέροντας στους αθλητές όλα τα απαραίτητα εφόδια για την εξέλιξή τους μέσα στο παιχνίδι.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Ιεράπετρα - 13-16 Ιουνίου

Ελευσίνα - 19-22 Ιουνίου / Προπονητικό Κέντρο Ευάγγελος Δούκας

Νάξος - 24-27 Ιουνίου / Naxos Mini Soccer Club

ΙΟΥΛΙΟΣ

Αριδαία - 1-4 Ιουλίου / Joga Bonito

Ηράκλειο - 13-16 Ιουλίου / Lido Soccer

Ρέθυμνο - 18-21 Ιουλίου / Active Park / Calcetto Mini Soccer

Σύντομα θα ανακοινωθεί ακόμη μία περιοχή!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το camp διαρκεί 4 ημέρες και πραγματοποιείται σε μικρά group των 15 αθλητών, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην εξατομικευμένη προπόνηση, την προσωπική καθοδήγηση και τη βελτίωση της τεχνικής του κάθε παιδιού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

1η μέρα: Έλεγχος σώματος

2η μέρα: Ασκήσεις επιδεξιότητας & βελτίωση πάσας

3η μέρα: Σύνθετες ασκήσεις τεχνικής, πάσες υψηλής ταχύτητας & σουτ

4η μέρα: Πολυσύνθετες ασκήσεις τεχνικής, 1v1 & small side games

ΗΛΙΚΙΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά γεννημένα τα έτη:

2011 έως 2017

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2004 – 2009: Ακαδημία ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

2009 – 2016: Ακαδημία ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

2016 – σήμερα: Συνιδρυτής της GERARDS-PAPADAKIS SOCCER ACADEMY μαζί με τον Ευγένιο Γκέραρντ

2018 – 2021: Ακαδημία ΠΑΕ ΟΦΗ

2004 – 2024: GERARDS SOCCER CAMP

2025 – σήμερα: Ιδρυτής του MANOLIS PAPADAKIS SOCCER SKILLS CAMP

Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει ως εισηγητής σε πλήθος προπονητικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφιερώνοντας την καριέρα του στη βελτίωση της ατομικής τεχνικής των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Το camp δεν είναι απλώς μία ποδοσφαιρική δραστηριότητα, αλλά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για παιδιά που αναζητούν ουσιαστική εξέλιξη μέσα από σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους προπόνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για κράτηση θέσης επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZizjO-OZfsTLQevWgt6Ncj-UyabWdLMRUQXdJfZ6V7Hm7JA/viewform

Οι θέσεις είναι αυστηρά περιορισμένες για κάθε περιοχή και γεμίζουν άμεσα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941571901