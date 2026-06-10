Τέλος ο Ράσφορντ από την Μπαρτσελόνα, επιστρέφει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μπαρτσελόνα, παρά τις αντίθετες προβλέψεις, αποφάσισε τελικά να μην ενεργοποιήσει την οψιόν και να κρατήσει στο ρόστερ της τον Μάρκους Ράσφορντ, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης «Sport»!

Ο 28χρονος Αγγλος σταρ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ισπανία, έχοντας στο ενεργητικό 14 γκολ κι άλλες τόσες ασίστ σε 49 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Η απόκτηση όμως του Αντονι Γκόρντον από τη Νιούκαστλ αντί 70 εκατ. ευρώ, που παίζει στην ίδια θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, οδήγησε τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας στην απόφαση, όπως σχετικά υποστηρίζει το ρεπορτάζ, να μην ενεργοποιήσει την ρήτρα αγοράς του Ράσφορντ ύψους 30 εκατ. ευρώ, που είχε συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι με την ομάδα του Μάντσεστερ και στο τέλος του μήνα ο διεθνής εξτρέμ θα επιστρέψει στο «Ολντ Τράφορντ».

Ωστόσο, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν θα παραμείνει στην ομάδα ή θα παραχωρηθεί με μεταγραφή.