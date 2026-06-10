Τρινκιέρι: «Θέλω μια ομάδα που θα πιστεύει πως δεν θα χάσει από κανέναν»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός μίλησε για το τι περιμένει από τη νέα σεζόν, τι θέλει να πετύχει στο «Δικέφαλο» και τις απαιτήσεις που έχει από τους πάντες.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Είναι μια τεράστια πρόκληση, γιατί εκεί που θέλει να μας πάει ο κ. Μυστακίδης χρειάζονται γερά θεμέλια. Να χτίσουμε κάτι που μπορεί να αντέξει και να μεγαλώσει. Υπάρχει η πιθανότητα να πετύχουμε γρήγορα. Αλλά θέλει να χτίσει κάτι διαφορετικό και να κάνει κάτι για την πόλη. Του είπα ότι χρειάζομαι ένα προπονητικό κέντρο για να χτίσω. Και μου είπε ότι θα το κάνουμε άμεσα για να έχουμε 24ώρη πρόσβαση».

Για το ρόστερ: «Ξεκινάς πρώτα από τους γηγενείς παίκτες, αυτό έχω μάθει. Αυτοί μπορούν να μάθουν στους ξένους τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ. Τι να περιμένει ο κόσμος από την ομάδα; Ενταση, ενέργεια, δέσμευση».

Για τα τρία δικά το στοιχεία που θέλει να βάλει στην ομάδα: «Λειτουργώ ανάλογα με τις συνθήκες. Η ενέργεια και η ένταση κερδίζουν. Θέλω τρεις αδιαπραγμάτευτες αξίες. Το είναι ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα. Μετά η δέσμευση και το τρίτο είναι κάτι που το σκέφτομαι. Το όνειρό μου είναι ότι όλοι στο τμήμα από παίκτες, προπονητή, σταφ να έχουν την ίδια κουλτούρα».

Για το στυλ της ομάδας: «Θα ήθελα μια ομάδα που να πιστεύει ότι δεν μπορεί να χάσει κανένα παιχνίδι. Να παλεύει ως το τέλος. Το να είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ είναι σαν να είσαι σε αποστολή. Να χτίσουμε μια ατμόσφαιρα που θα μοιάζει με κόλαση για τους αντιπάλους, μέσα σε αθλητικά πλαίσια».

Για το τι θα ήθελε να σκέφτεται σε τρία χρόνια: «Θα θέλω να λέω πως ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου».

Δείτε όλη τη συνέντευξη του προπονητή του ΠΑΟΚ: