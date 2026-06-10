· Εφές Αναντόλου

«Φευγάτος» από την Εφές ο Λάρκιν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού ο Σέιν Λάρκιν δε θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό… αγκάθι.

«Φευγάτος» από την Εφές ο Λάρκιν
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Την επόμενη μπασκετική του στέγη φαίνεται πως έχει αρχίσει να σκέφτεται ο Σέιν Λάρκιν αν και ο ίδιος δεσμεύεται με συμβόλαιο για δύο ακόμα χρόνια με την Εφές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του basketfaul» ο πολύπειρος παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά αυτό δε μοιάζει καθόλου εύκολ.

Ο Λάρκιν έχει δύο ακόμα χρόνια συμβόλαιο και αμοίβεται περί τα 4.000.000 ευρώ ετησίως, οικονομικά δεδομένα που πολύ δύσκολα θα βρει από άλλη ομάδα.

Τη φετινή σεζόν στη Euroleague ο 33χρονος παίκτης είχε 15,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 15,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης αλλά μόλις σε 12 ματς, μιας και ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα τραυματισμών.

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