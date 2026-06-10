Παναθηναϊκός: Ανανέωσε η Λαμπκόφσκα μέχρι το 2027

Σημαντική κίνηση για το τμήμα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, καθώς οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τη Μόνικα Λαμπκόφσκα έως το καλοκαίρι του 2027.

Η Πολωνή ακραία αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες παίκτριες του «τριφυλλιού» την περασμένη αγωνιστική περίοδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας και κερδίζοντας τον τίτλο της MVP της Volley League γυναικών.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μόνικα Λαμπκόφσκα για το βόλεϊ γυναικών.

Η ακραία από την Πολωνία, MVP του πρωταθλήματος της Volley League γυναικών, θα παραμείνει στο «τριφύλλι» αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μόνικα Λαμπκόφσκα ανέφερε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα είμαι μέλος της πράσινης οικογένειας για ακόμη μία χρονιά. Εύχομαι σε όλους υγεία και ελπίζω να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μαζί αυτή τη σεζόν. Ανυπομονώ να σας δω ξανά στο γήπεδο».