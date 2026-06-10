Ο Κριστιάνο έτοιμος να τρελάνει όλο τον κόσμο: «Θέλω να παίξω και το 2030»

Όπως όλα δείχνουν ο μεγάλος στόχος του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά η παρουσία του στην τελική φάση της διοργάνωσης το… 2030.

Ο σούπερ σταρ της Πορτογαλίας είναι ξεκάθαρο ότι έχει βαλθεί να τρελάνει τον κόσμο και τον χρόνο.

«Δεν έχω αποκλείσει ακόμα εντελώς το ενδεχόμενο να παίξω και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Αν στα 41 μου είμαι σε θέση να σκοράρω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, τότε ίσως μπορώ να συνεχίσω να το κάνω για μερικά ακόμα χρόνια» είπε και άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.