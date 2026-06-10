Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Ο λόγος

Χρηματικό πρόστιμο ύψους 15 χιλιάδων ευρώ θα κληθεί να πληρώσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τη ΔΕΑΒ, μετά τον αθλητικό δικαστή, να επιβάλλει ποινή στον «Δικέφαλο», για την ένταση που δημιουργήθηκε στη φυσούνα του «PAOK Sports Arena» κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση του τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 30/05/2026, στο PAOK SPORTS ARENA της Θεσσαλονίκης, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026 και καθόν χρόνον οι παίκτες και οι συνοδοί της φιλοξενούμενης ομάδας κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, κατά την είσοδό τους στη φυσούνα, φίλαθλοι της γηπεδούχου ΚΑΕ ΠΑΟΚ κινήθηκαν μαζικά με επιθετικές διαθέσεις εναντίον τους και τους προπηλάκισαν με ύβρεις και αποδοκιμασίες, ακολούθως δε απώθησαν βίαια με γροθιές και κλωτσιές την προστατευτική φυσούνα,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 38/2026 Απόφασή της, σε βάρος της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2004», διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025»