Άρης: Αλλαγή στο φορμάτ του πρωταθλήματος πρότειναν οι «κίτρινοι»

Στο τραπέζι της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Super League αναμένεται να τεθεί πρόταση της ΠΑΕ Άρης, η οποία ζητά την αναθεώρηση του τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος από τη σεζόν που έρχεται.

Οι «κίτρινοι» κατέθεσαν επίσημα τις θέσεις τους προς τη διοργανώτρια αρχή, εκφράζοντας την επιθυμία να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές τόσο στη διαδικασία των playoffs όσο και των playouts.

Η βασική διαφοροποίηση αφορά την κατάργηση του μίνι πρωταθλήματος για τις θέσεις 5-8, το οποίο εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια και περιλαμβάνει ειδικό σύστημα βαθμολογικής προσαρμογής. Αντί αυτού, ο Άρης εισηγείται την επιστροφή σε ένα μοντέλο που είχε χρησιμοποιηθεί παλαιότερα στη Super League.

Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει τη διεξαγωγή playoffs για τις θέσεις 1-6 με αγώνες εντός και εκτός έδρας, ενώ οι ομάδες από την 7η έως τη 14η θέση θα συμμετέχουν σε playouts ενός γύρου, με στόχο την παραμονή στην κατηγορία και την τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας.

Η πρόταση που κατέθεσε ο Άρης

«Αγαπητά μέλη του συνεταιρισμού,

Με αφορμή την επικείμενη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του συνεταιρισμού μας, στην οποία θα αποφασιστεί-ψηφιστεί η προκήρυξη του Πρωταθλήματος 2026-2027, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε το νέο φορμάτ που προτείνουμε για την διεξαγωγή αυτού.

Συγκεκριμένα:

Το Πρωτάθλημα να διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, ήτοι στην Κανονική Περίοδο (Α’ Φάση) και στη Φάση των Playoffs και Playouts (Β΄ Φάση). Στην Κανονική Περίοδο θα διεξαχθούν 26 αγωνιστικές σε 2 γύρους των 13 αγωνιστικών ημερών έκαστος, όπου σε κάθε γύρο όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν έναντι όλων των άλλων βάσει κλήρωσης.

Μετά τη λήξη της Κανονικής Περιόδου οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως και 6 θα συμμετέχουν στα Playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως και 14 θα συμμετέχουν στα Playouts, διατηρώντας (τόσο στα Playoffs όσο και στα Playouts) το σύνολο των βαθμών που κατέκτησαν κατά την Κανονική Περίοδο.

Τα Playoffs θα διεξαχθούν σε δέκα (10) αγωνιστικές ημέρες ήτοι σε δύο (2) γύρους των πέντε (5) αγωνιστικών έκαστος όπου σε κάθε γύρο όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν έναντι όλων των άλλων, βάσει κλήρωσης. Πρωταθλήτρια θα ανακηρύσσεται η ομάδα (εξ αυτών που συμμετείχαν στα Playoffs) που μετά την ολοκλήρωση των Playoffs θα έχει την υψηλότερη βαθμολογία (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs αθροιστικά).

Με τον ίδιο τρόπο (άθροισμα βαθμών στην Κανονική Περίοδο και στα Playoffs) θα προσδιορίζονται οι λοιπές θέσεις του Πρωταθλήματος (2η, 3η κλπ) εκ των οποίων θα προκύπτουν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στις Διοργανώσεις της UEFA σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης.

Τα Playouts θα διεξαχθούν σε επτά (7) αγωνιστικές ημέρες ήτοι σε ένα (1) μοναδικό γύρο κατά τον οποίο όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν έναντι όλων των άλλων, βάσει κλήρωσης.

Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 7, 8, 9 και 10 της Κανονικής Περιόδου θα αγωνιστούν σε τέσσερις (4) εντός έδρας και τρείς (3) εκτός έδρας αγώνες στα Playouts ενώ οι λοιπές ομάδες θα αγωνιστούν σε τρείς (3) εντός έδρας αγώνες και τέσσερις (4) εκτός έδρας αγώνες στα Playouts, βάσει κλήρωσης.

Οι θέσεις 7 έως 14 θα προσδιορίζονται από το σύνολο των βαθμών που οι ομάδες που συμμετείχαν στα Playouts κατέλαβαν σωρευτικά κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playouts αθροιστικά. Εκ των ομάδων που θα έχουν συμμετάσχει στα Playouts, αυτές που θα καταλάβουν τις δύο τελευταίες θέσεις (13η και 14η θέση) στο Πρωτάθλημα (ήτοι που σωρευτικά θα έχει συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς σωρευτικά στην Κανονική Περίοδο και στα Playouts) θα υποβιβαστούν και θα αγωνίζονται στην Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 202728.

Όπως καταλαβαίνετε, αναφερόμαστε στο ακριβώς προηγούμενο φορμάτ που ίσχυε στο Πρωτάθλημα μας μέχρι και πριν δύο έτη.

Η φετινή αποτυχία, με τα αδιάφορα παιχνίδια των Playoffs Group 5-8 δεν θα πρέπει να επαναληφθεί, τόσο για εμπορικούς όσο και αγωνιστικούς λόγους.

Πέρα από την παρωδία των αδιάφορων παιχνιδιών, σε καμία σοβαρή λίγκα δεν προβλέπεται Πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων και πόσο μάλλον το πρωτοφανές και κατάφωρα αντιποδοσφαιρικό, που αφορά την διαίρεση των κερδηθέντων εντός αγωνιστικού χώρου βαθμών, κατά την μεταφορά τους από την πρώτη στην δεύτερη φάση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ».