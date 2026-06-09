Εθνική Νέων: Επικράτησε 4-2 στον «τελικό» με το Καζακστάν και πήρε την πρόκριση

Δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο ήταν αρκετά για την Εθνική Ομάδα, που ολοκλήρωσε στην 2η θέση την πορεία της στην πρώτη προκριματική φάση, σε έναν άκρως ανταγωνιστικό όμιλο που συμμετείχαν επίσης η Πορτογαλία και η Σερβία.

Το Καζακστάν ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και απείλησε δις με τα μακρινά σουτ εκτός περιοχής του Μπεκμπολάτ, όμως η πρώτη του τελική στο 9' κατέληξε άουτ και η δεύτερη στο 15' σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Κριαρά, ενώ Ελλάδα είχε τη δική της καλή στιγμή στο 17', αλλά το σουτ του Τσιόκου από τη μεγάλη περιοχή, ύστερα από τη σέντρα του Χριστόπουλου, κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Καζακστάν.

Οι ποδοσφαιριστές του κ. Παπαδάκη συνέχιζαν να πιέζουν για να προηγηθούν στο σκορ και τα κατάφεραν στο 32', όταν ο Καινουργιάκης με εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Αβραμούλη και ο αμυντικός της Εθνικής με κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι σημείωσε το πρώτο της γκολ στο τουρνουά. Στο 41' ο Μπέρδος με καταπληκτική προσωπική ενέργεια έδωσε προβάδισμα δύο γκολ στην Εθνική: ο διεθνής επιθετικός υποδέχτηκε την μπάλα κάτω από τη σέντρα, απέφυγε εντυπωσιακά με διαδοχικές ντρίμπλες τέσσερις αντιπάλους του και νίκησε σε τετ α τετ τον Μπούτς με δυνατό σουτ, σημειώνοντας ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ!

Με την ψυχολογία στα ύψη οι διεθνείς συνέχισαν να υπηρετούν άρτια το αγωνιστικό τους πλάνο στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και στο δεύτερο ημίχρονο σημείωσαν δύο ακόμη γκολ στα πρώτα λεπτά. Στο 50' ο Ιωάννου από δεξιά βρήκε τον Αρετή εντός περιοχής, ο οποίος με πλασέ σημείωσε το 3-0 και στο 52' σε ακόμη μια ιδανική αντεπίθεση ο Ιωάννου με κάθετη πάσα σημάδεψε στην πλάτη της άμυνας τον Μπέρδο που απέφυγε τον Μπούτς και με σουτ σε κενή εστία σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 4-0!

Το Καζακστάν αντέδρασε προς το τέλος του αγώνα και μείωσε στο 77' με ένα ακόμη υπέροχο γκολ στον αγώνα, καθώς ο Μπεκμπολάτ με ανάποδο ψαλίδι από τη μεγάλη περιοχή, νίκησε τον Κριαρά. Στο 81' ο Αρετής βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, απέφυγε τον Μπούτς, αλλά ο Μαμέντοφ απομάκρυνε πάνω στη γραμμή και διατήρησε το 4-1, το οποίο όμως άλλαξε στο 84', όταν ο Σμάκοφ με σουτ από πλάγια θέση εντός περιοχής, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Καζακστάν (Τιμούρ Κασίμοφ): Μπούτς, Καλικούλοφ, Μαμέντοφ, Κενεσμπέκοφ, Καλίγιεφ (57' Μουσαγίποφ), Πέτρικ, Ισμαγκούλοφ, Νουρμπολάτ (46' Καγκαζμπάγιεφ), Νούργκαλι (46' Κεριμκχάν), Μπεκμπολάτ, Τολεκχάν (57' Σμάκοφ).

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Κριαράς, Καινουργιάκης, Αβραμούλης, Αυγητίδης, Κυριαζίδης, Κάπελλας (86' Τουρσουνίδης), Γκιόκα, Χριστόπουλος (66' Θεοχάρης), Ιωάννου (59' Σιτμαλίδης), Τσιόκος (46' Αρετής), Μπέρδος (66' Βενέτης).

*Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Πορτογαλία επικράτησε 1-0 της Σερβίας στο Καυτανζόγλειο στάδιο, με τις δύο ομάδες να ακολουθούν αντίθετες πορείες στη συνέχεια των προκριματικών. Οι Ίβηρες προκρίθηκαν στην επόμενη φάση από την 1η θέση με 5 βαθμούς, ενώ οι Σέρβοι κατέλαβαν την 4η θέση του ομίλου (3 βαθμοί) και υποβιβάστηκαν στη League B.