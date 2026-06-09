Βρήκε τον αντικαταστάτη του Γκλάσνερ η Κρίσταλ Πάλας: Αυτός αναλαμβάνει

Τον αντικαταστάτη του Όλιβερ Γκλάσνερ στην τεχνική ηγεσία φέρεται να βρήκε η Κρίσταλ Πάλας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα του Λονδίνου έχει εμπιστευτεί τα ηνία του πάγκου στον 47χρονο Πιέρ Σαζ, με τον γάλλο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τα «παγώνια».

Ο Σαζ ήταν στον πάγκο της Λανς τη φετινή σεζόν, οδηγώντας τη γαλλική ομάδα στη δεύτερη θέση της Ligue 1, σε μια από τις καλύτερες χρονιές στην ιστορία του κλαμπ.

Έχει επίσης περάσει με επιτυχία στον πάγκο της Λυόν, ενώ συνολικά στην καριέρα του σε 91 παιχνίδια, έχει ρεκόρ 61 νίκες, 13 ισοπαλίες και 22 ήττες. Αγαπημένο του σύστημα είναι το 3-4-2-1, κάτι που θέλει να καθιερώσει και στην Αγγλία

https://www.instagram.com/p/DZXeVVKIR2D/

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