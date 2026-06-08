Στο στόχαστρο της Κόμο ο Παυλίδης: Θέλει ελληνικό δίδυμο στην επίθεση ο Φάμπρεγκας

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον συλλόγων από την Ευρώπη, έπειτα από ακόμη μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Έλληνα φορ έχουν ήδη αρχίσει να πληθαίνουν, με τουρκικά δημοσιεύματα να συνδέουν το όνομά του τόσο με τη Φενέρμπαχτσε όσο και με τη Μπεσίκτας.

Ενδιαφέρον για τον 27χρονο επιθετικό φαίνεται πως υπάρχει και από την Ιταλία. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας έχει στρέψει την προσοχή της στην περίπτωση του Παυλίδη κι έχει ζητήσει πληροφορίες για την κατάστασή του.

Όπως αναφέρεται, η ιταλική ομάδα έχει πραγματοποιήσει διερευνητική επαφή με την πλευρά της Μπενφίκα, προκειμένου να ενημερωθεί για τα δεδομένα της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει στην κατάθεση επίσημης πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι η Κόμο πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία την περασμένη αγωνιστική περίοδο, έχοντας μεταξύ των πρωταγωνιστών της τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14 γκολ και δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο η ιταλική ομάδα να αγωνιστεί στη League Phase του Champions League, έχοντας «γαλανόλευκο» δίδυμο στην επίθεση με τους Παυλίδη, Δουβίκα.