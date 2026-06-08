Στο στόχαστρο της Κόμο ο Παυλίδης: Θέλει ελληνικό δίδυμο στην επίθεση ο Φάμπρεγκας

Ο Βαγγέλης Παυλίδης παραμένει στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με την Κόμο να έχει πραγματοποιήσει διερευνητική επαφή με την Μπενφίκα για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό.

Στο στόχαστρο της Κόμο ο Παυλίδης: Θέλει ελληνικό δίδυμο στην επίθεση ο Φάμπρεγκας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον συλλόγων από την Ευρώπη, έπειτα από ακόμη μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Έλληνα φορ έχουν ήδη αρχίσει να πληθαίνουν, με τουρκικά δημοσιεύματα να συνδέουν το όνομά του τόσο με τη Φενέρμπαχτσε όσο και με τη Μπεσίκτας.

Ενδιαφέρον για τον 27χρονο επιθετικό φαίνεται πως υπάρχει και από την Ιταλία. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας έχει στρέψει την προσοχή της στην περίπτωση του Παυλίδη κι έχει ζητήσει πληροφορίες για την κατάστασή του.

Όπως αναφέρεται, η ιταλική ομάδα έχει πραγματοποιήσει διερευνητική επαφή με την πλευρά της Μπενφίκα, προκειμένου να ενημερωθεί για τα δεδομένα της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει στην κατάθεση επίσημης πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι η Κόμο πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία την περασμένη αγωνιστική περίοδο, έχοντας μεταξύ των πρωταγωνιστών της τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14 γκολ και δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο η ιταλική ομάδα να αγωνιστεί στη League Phase του Champions League, έχοντας «γαλανόλευκο» δίδυμο στην επίθεση με τους Παυλίδη, Δουβίκα.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:09 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: «Παράνομη η βιντεοσκόπηση» - Ζήτησε να μην ληφθεί υπόψη το βίντεο για Μπαρτζώκα

13:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΟΣΠΕΡΤ: «Δεν θα ανεχτούμε να γίνουμε τα θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων»

13:44 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πλήγμα με Εζαλζουλί στο Μαρόκο, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα

13:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Στέφανος Καπίνο

13:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο στόχαστρο της Κόμο ο Παυλίδης: Θέλει ελληνικό δίδυμο στην επίθεση ο Φάμπρεγκας

13:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Παραμένει στις «πράσινες» για έναν ακόμα χρόνο η Πρινς

12:51 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη

12:48 GREEK BASKET LEAGUE

ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Απαξιώνετε το προϊόν, στοχοποιείτε εργαζόμενους και παράγετε τοξικότητα»

12:35 ONSPORTS

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τρέβορ Χάντγκινς

12:32 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

12:25 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παίζει τα ρέστα του για Γένσεν - Τα δεδομένα της μεταγραφής

11:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Μπάγεβιτς αποθέωσε τον Νίκολιτς για τον τίτλο και τον Ηλιόπουλο για το νέο συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας