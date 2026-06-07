ΑΠΟΕΛ: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Ζήσης Βρύζας

Ο Ζήσης Βρύζας συμφώνησε με το ΑΠΟΕΛ και αναλαμβάνει το πόστο του νέου αθλητικού διευθυντή, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε σχετικά χθες το βράδυ η ομάδα της Λευκωσίας.

Ο 52χρονος Ελληνας παλαίμαχος πρωταθλητής Ευρώπης έπιασε μάλιστα αμέσως δουλειά, καθώς σήμερα πήγε στο προπονητικό κέντρο του κυπριακού συλλόγου στον Αρχάγγελο, όπου είχε συνάντηση με τους διοικούντες των «γαλαζοκιτρίνων», ξεκινώντας το σχεδιασμό για το ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τον κ. Ζήση Βρύζα για ανάληψη της θέσης του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας. Η καταρχήν συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι διετούς διάρκειας και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.

Ο κ. Βρύζας πέραν της πλούσιας καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε υψηλό επίπεδο ποδοσφαιρικής διοίκησης, έχοντας υπηρετήσει σε καίριες θέσεις ευθύνης στον ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων αυτές του Τεχνικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου της ΠΑΕ. Παράλληλα, διετέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ελλάδας, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον αγωνιστικό σχεδιασμό, τη στελέχωση ποδοσφαιρικών οργανισμών και τη διαχείριση ομάδων υψηλών απαιτήσεων.»