Πορτογαλία Κ19 - Ελλάδα Κ19 0-0: «Ζωντανή» για παραμονή στη League A

Η Εθνική Νέων μπορεί να μην πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στην Πορτογαλία, ωστόσο το τελικό 0-0 τη διατήρησε στο παιχνίδι της παραμονής στη League A, με όλα πλέον να κρίνονται στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στο Καζακστάν.

Μετά την ήττα στις καθυστερήσεις από τη Σερβία στην πρεμιέρα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε σε δύσκολη βαθμολογική θέση και χρειαζόταν ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει «ζωντανό». Η ισοπαλία απέναντι στους Ίβηρες διατήρησε τις ελπίδες της Ελλάδας, η οποία πλέον καλείται να αναζητήσει τη νίκη στο καθοριστικό παιχνίδι της Τρίτης.

Ο Βασίλης Παπαδάκης προχώρησε σε αρκετές αλλαγές σε πρόσωπα και σχηματισμό, επιλέγοντας διάταξη 3-4-3. Ο Κριαράς υπερασπίστηκε την εστία, ενώ οι Αβραμούλης, Αυγητίδης και Καινουργιάκης συνέθεσαν την τριάδα της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Γκιόκα και Κάπελλας, με τους Χριστόπουλο και Κυριαζίδη να κινούνται στις πλευρές, ενώ στην επίθεση βρέθηκαν οι Μπέρδος, Τσιόκος και Αρετής.

Παρά το νευρικό ξεκίνημα και την πρώτη καλή στιγμή της Πορτογαλίας στα πρώτα λεπτά, η Ελλάδα ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και κυριάρχησε για μεγάλο διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Μπέρδος, ο οποίος δημιούργησε συνεχώς προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και αποτέλεσε την κύρια πηγή κινδύνου για την ελληνική ομάδα.

Οι διεθνείς δημιούργησαν αρκετές αξιόλογες ευκαιρίες, με τους Κάπελλα και Μπέρδο να πλησιάζουν το γκολ, ενώ ο τερματοφύλακας Κούνια πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία των Πορτογάλων. Από την άλλη πλευρά, η καλύτερη στιγμή της Πορτογαλίας στο πρώτο μέρος ήρθε στο 24ο λεπτό, όταν το πλασέ του Μίντε πέρασε ελάχιστα έξω από το δοκάρι του Κριαρά.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε λιγότερο ρυθμό και λιγότερες καθαρές φάσεις, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να βρουν χώρους. Η Ελλάδα προσπάθησε να γίνει πιο επιθετική μέσω των αλλαγών του Παπαδάκη, αναζητώντας το γκολ που θα της έδινε σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της παραμονής.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της «γαλανόλευκης» καταγράφηκε στο 75ο λεπτό, όταν ο Βενέτης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μετά από εκτέλεση στατικής φάσης, χωρίς όμως να καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Οι Πορτογάλοι απάντησαν με τη δική τους σημαντική στιγμή λίγο αργότερα, ενώ στις καθυστερήσεις ο Κριαράς χρειάστηκε να επέμβει καθοριστικά για να διατηρήσει το 0-0.

Με τον βαθμό της ισοπαλίας, η Ελλάδα έφτασε στον πρώτο της πόντο στον όμιλο και εξακολουθεί να ελπίζει στην παραμονή της στη League A. Πλέον, όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική, όπου η Εθνική Νέων θα αντιμετωπίσει το Καζακστάν σε έναν αγώνα με χαρακτήρα τελικού, ενώ την ίδια ώρα η Πορτογαλία θα κοντραριστεί με τη Σερβία.

Η βαθμολογία του ομίλου διαμορφώθηκε με το Καζακστάν στην κορυφή με τέσσερις βαθμούς, τη Σερβία να ακολουθεί με τρεις, την Πορτογαλία με δύο και την Ελλάδα με έναν, γεγονός που αφήνει ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Ελλάδα Κ19 (Βασίλης Παπαδάκης): Κριαράς, Κυριαζίδης, Καινουργιάκης, Αβραμούλης, Γκιόκα(82' Θεοχάρης), Κάπελλας(88' Χνάρης), Μπέρδος, Αυγητίδης, Χριστόπουλος(72' Βενέτης), Αρετής(72΄Ιωάννου), Τσιόκος(82' Σιδηρόπουλος).

Πορτογαλία Κ19 (Μπίνο): Κούνια, Ντμπουκ(82' Μασάδο), Γκόμες, Κόξι, Κίντας, Αραγάο(62' Σοάρες), Καμπράλ(76' Φερέιρα), Μίντε, Μανουέλ(82' Ροντρίγκες), Περέιρα, Φιγκεϊρέδο(62' Γκαμπόα).