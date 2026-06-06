Γιοβάνοβιτς: «Αυτό που ζήσαμε φέτος μας κάνει πιο σκληρούς και ανθεκτικούς»

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία (7/6, 22:00) σε φιλικό αγώνα στο Παγκρήτιο λίγο πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι η «γαλανόλευκη» είναι πιο ανθεκτική, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που μπορεί να κάνει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς

Για το αν θα δοκιμάσει ξανά κάτι καινούργιο: «Η αλήθεια είναι πως δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό. Αυτήν τη στιγμή δεν έχω αποφασίσει, αλλά ίσως γίνει κάτι στη διάρκεια του παιχνιδιού, από αυτά που κάναμε για τα ματς με τη Σουηδία και την Ιταλία, που δίνει την ευκαιρία να κάνουμε κάποια πράγματα που έχουμε δουλέψει. Αύριο το πρωί θα πάρω την απόφαση. Κάποιες αλλαγές θα υπάρξουν που αφορούν τους ποδοσφαιριστές, κυρίως την σύνθεση. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε».

Για τις πληροφορίες: «Θέλω να τονίσω πως έχουμε πολύ καλές πληροφορίες. Ξέρουμε το ρόστερ, τον τρόπο παιχνιδιού, μπορεί να είναι νέοι αλλά παίζουν σε ομάδες με πολύ μεγάλη αξία και έχουν λαμπρό μέλλον. Δεν είναι κάτι άγνωστο για εμάς, σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία σε αυτούς τους παίκτες, πόσο ανήκει το μέλλον του ιταλικού ποδοσφαίρου σε αυτούς. Σίγουρα θα είναι πολύ πιεστικό το παιχνίδι για εμάς».

Για τις σκέψεις του: «Σαν προφίλ έχουμε ένα αγωνιστικό πλάνο. Το να αλλάξω το σκεπτικό μου για το ποδόσφαιρο δεν γίνεται, αλλά αυτό που δουλέψαμε τις τελευταίες ημέρες, είναι μία εναλλακτική επιλογή».

Για το πρόσωπο της Εθνικής απέναντι στη Σουηδία: «Νομίζω πως για το μεγαλύτερο διάστημα είχαμε μια καλή εικόνα, σε σχέση με τον χρόνο που είχαμε για να κάνουμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Δούλεψε καλά, έως να ξεκινήσουν οι αλλαγές, ήταν και φυσιολογικό να χάσουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού, κάτι που εκμεταλλεύθηκε η Σουηδία σε εκείνο το χρονικό σημείο. Η πρώτη μου εντύπωση, κάνοντας και κάποια λάθη, σίγουρα στις εθνικές ομάδες ο χρόνος είναι αντίπαλος όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καινούργιο. Γι' αυτόν τον λόγο, πιστεύω πως έχοντας παίκτες που έχουν εικόνα του τρόπου παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε, το να υπάρχει μία έξτρα λύση, είναι πολύ θετικό».

Για την απουσία των γνωστών παικτών της Ιταλίας και την πιθανότατα να παίξουν Τσιμίκας, Δουβίκας και Μανδάς: «Μπορεί να υπάρχει απογοήτευση, όσον αφορά στους φιλάθλους που θα θέλουν να δουν τα αστέρια της Ιταλίας, σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Για εμάς όχι, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά το παιχνίδι και γιατί ξέρουμε πως η Ιταλία παράγει συνεχώς ποδοσφαιριστές και είναι ικανοί, ας είναι σε νεαρή ηλικία. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για να δώσω τώρα απάντηση».

Για την υποδοχή στην Κρήτη: «Ήμασταν και πέρυσι εδώ, και χθες παρότι ήταν αργά και μεγάλο το ταξίδι από τη Στοκχόλμη, ο κόσμος περίμενε στις δώδεκα το βράδυ να υποδεχθεί την Εθνική. Αισθανόμαστε πολύ όμορφα και για τη φιλοξενία. Οι ποδοσφαιριστές μου ζήτησαν σήμερα να κατέβουν στην πόλη να πιουν έναν καφέ και το έκανα ευχάριστα. Είχαμε πολύ ευχάριστη παρουσία στα περσινά παιχνίδια, είναι και τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, σε ένα γήπεδο που φαίνεται πολύ πιο ανανεωμένο σε σχέση με το περσινό, αφού το χρησιμοποιούσε και ο ΟΦΗ. Εύχομαι να κάνουμε κι ένα καλό παιχνίδι για να τους ευχαριστήσουμε όλους».

Για το τι κρατάμε από αυτό το διάστημα προετοιμασίας: «Για να είμαι πιο πρακτικός θα έλεγα πως ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και διάθεση για κάτι που μας έλειπε χρόνια και δεν το καταφέραμε. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσήλωση των παικτών, όσον αφορά την Εθνική τους ομάδας. Ναι μεν είμαστε απογοητευμένοι, αλλά όλο αυτό που ζήσαμε φέτος, ό,τι ζήσαμε μας κάνει πιο σκληρούς και ανθεκτικούς, μία ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη από το πρώτο επίσημο ματς τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά πραγματικά υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά μέσα από αυτήν τη χρονιά που δεν εκπληρώσαμε τον μεγάλο μας στόχο, μπορεί να την έκανε πιο σκληρή και ανθεκτική για να πετύχει, γιατί έχει πολύ όμορφα χρόνια μπροστά της».