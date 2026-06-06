Συνεχίζει στον Πανναξιακό ο Κώστας Μανωλάς

Παίκτης του Πανναξιακού θα είναι και την επόμενη σεζόν ο Κώστας Μανωλάς, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του νησιού των Κυκλάδων.

Αναλυτικά:

«Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Κώστα Μανωλά για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο Κώστας Μανωλάς, γέννημα-θρέμμα της Νάξου, παραμένει πιστός στην ομάδα του τόπου του, ενισχύοντας με την εμπειρία και την αγωνιστικότητά του την ανδρική ομάδα του συλλόγου και στο φετινό πρωτάθλημα στην Γ´ Εθνική.

Η παρουσία του αποτελεί τιμή για τον Πανναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού μας. Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν».