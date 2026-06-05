Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» αποκάλυψε τη... βόμβα του Πέρεθ αν εκλεγεί

Η προεκλογική μάχη για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως αποκτά και μεταγραφικό ενδιαφέρον, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να φέρεται έτοιμος να απαντήσει στις εξαγγελίες των αντιπάλων του με μία ηχηρή κίνηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS», το οποίο υπογράφει ο Χοσέ Φελίξ Ντίας, ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες» έχει θέσει ως βασικό στόχο την απόκτηση του Μάικ Ολίσε από τη Μπάγερν Μονάχου, σε μια μεταγραφή που θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του Πέρεθ ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουνίου, με στόχο να στείλει ισχυρό μήνυμα στους φίλους της ομάδας μετά τις δεσμεύσεις του Ενρίκε Ρικέλμε για μεταγραφές παικτών όπως ο Ρόδρι και ο Έρλινγκ Χάλαντ.

Μάλιστα, το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι, εφόσον επανεκλεγεί, ο Πέρεθ είναι διατεθειμένος να κινηθεί άμεσα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, καταβάλλοντας το απαιτούμενο ποσό στη Μπάγερν λίγες ημέρες μετά την εκλογική διαδικασία.

Ο 24χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν και θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Το αν η Ρεάλ θα προχωρήσει τελικά σε μία τόσο δαπανηρή μεταγραφή αναμένεται να ξεκαθαρίσει το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τις εκλογές και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.