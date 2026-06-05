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Προ των πυλών η ανανέωση του Κριστιάν Κίβου στην Ίντερ

Κριστιάν Κίβου και Ίντερ θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν, με τις δύο πλευρές να τα έχουν βρει σε όλα για την επέκταση του συμβολαίου του Ρουμάνου τεχνικού. 

Προ των πυλών η ανανέωση του Κριστιάν Κίβου στην Ίντερ
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Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κριστιάν Κίβου θ' ανακοινώσει σήμερα ή αύριο η διοίκηση της Ιντερ για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με οψιόν επέκτασης για ένα επιπλέον έτος, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον ομάδων από την Αγγλία και Γερμανία, μετά και την κατάκτηση του φετινού τίτλου στη Serie A.

Ο 45χρονος Ρουμάνος κόουτς ανέλαβε τους «νερατζούρι» το περασμένο καλοκαίρι στη θέση του Σιμόνε Ιντσάγκι, που αποχώρησε από το Μιλάνο για να καθήσει στον πάγκο της Αλ Χιλάλ και τους οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου, ενώ αναδείχθηκε κόουτς της χρονιάς από την ιταλική λίγκα.

Ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι' αυτό η διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα δύο, στα τέσσερα εκατ. ευρώ.

«Ο Κίβου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, μας έφερε φέτος το σκουντέτο και σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο», επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος και παλιά δόξα της ομάδας του Μιλάνου, Χαβιέρ Ζανέτι, με δηλώσεις του στο «Sportitalia».

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