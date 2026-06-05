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Λίβερπουλ: «Καρφιά από τον Σλοτ – Έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια»

Τα σχόλια του Άρνε Σλοτ έφεραν... τριγμούς στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ.

Λίβερπουλ: «Καρφιά από τον Σλοτ – Έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια»
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Νέες πληροφορίες από την Αγγλία και τη Γερμανία επιχειρούν να ρίξουν φως στο κλίμα που επικρατούσε στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ τους τελευταίους μήνες της παρουσίας του Άρνε Σλοτ στον πάγκο της ομάδας.

Όπως αναφέρει η «Bild», ο Ολλανδός τεχνικός δεν είχε αναπτύξει ιδιαίτερα στενές σχέσεις με όλους τους ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ρόστερ, καθώς ο τρόπος επικοινωνίας του συχνά θεωρούνταν αιχμηρός. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Σλοτ συνήθιζε να σχολιάζει με ειρωνική διάθεση την προϋπηρεσία αρκετών παικτών στη Bundesliga, κάτι που προκάλεσε δυσαρέσκεια σε ορισμένους εξ αυτών.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι σε συζητήσεις με ποδοσφαιριστές έθετε συχνά ερωτήματα σχετικά με τις επιτυχίες τους στην Premier League, ενώ δεν έλειπαν και σχόλια που υποβάθμιζαν, έστω και έμμεσα, το επίπεδο του γερμανικού πρωταθλήματος.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς πως η Λίβερπουλ είχε επενδύσει σημαντικά ποσά σε ποδοσφαιριστές που προέρχονταν από τη Bundesliga. Μεταξύ αυτών ήταν οι Φλόριαν Βιρτς, Ούγκο Εκιτικέ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ, ενώ στο ρόστερ υπήρχαν ήδη αρκετοί παίκτες με εμπειρία από τα γερμανικά γήπεδα.

Παρά τα όσα αναφέρονται για το παρασκήνιο, ο Σλοτ είχε κατά καιρούς εκφραστεί δημόσια με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τους ποδοσφαιριστές του. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του στον Βιρτς, τον οποίο είχε επαινέσει για την πρόοδο και την εξέλιξή του, τονίζοντας ότι διαθέτει ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης παρά το υψηλό επίπεδο στο οποίο ήδη αγωνίζεται.

Μετά την αποχώρηση του Ολλανδού, η Λίβερπουλ γύρισε σελίδα, αναθέτοντας την τεχνική ηγεσία στον Αντόνι Ιραόλα. Ο Ισπανός προπονητής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος στις πρώτες του δηλώσεις, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του συλλόγου, τη δυναμική των φιλάθλων και την προοπτική διεκδίκησης τίτλων με μία από τις πιο ιστορικές ομάδες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η νέα εποχή στο «Άνφιλντ» ξεκινά πλέον με τον Ιραόλα στο τιμόνι και τη διοίκηση να ελπίζει ότι θα επαναφέρει τη Λίβερπουλ σε τροχιά πρωταγωνισμού σε όλες τις διοργανώσεις.

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