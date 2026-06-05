Το μεγαλύτερο ταλέντο της Αγγλίας μπορεί να παίξει στην Εθνική Κύπρου (video)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στις ακαδημίες της, τον 15χρονο επιθετικό Τζόσεφ Τζούνιορ (Τζέι Τζέι) Ανδρέου Γκάμπριελ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με το ταλέντο του και στις ακαδημίες της Γιουνάιτεντ τον αποκαλούν «μικρός Μέσι».

Ο Γκάμπριελ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα της παιδικής ομάδας και μετά από λίγες εβδομάδες πήρε «προαγωγή» στην ομάδα κάτω των 16 ετών, ενώ το περασμένο καλοκαίρι ανέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι, καθώς εντάχθηκε στην ομάδα κάτω των 18 ετών των «κόκκινων διαβόλων».

Μάλιστα αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Premier League, έχοντας στο ενεργητικό του 23 γκολ και τρεις ασίστ!

Ηδη είναι διεθνής με την εθνική ομάδων παίδων της Αγγλίας και οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα ποδοσφαιρικό διαμάντι, ενώ ο παλαίμαχος άσος, Γκάρι Νέβιλ, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή χαρακτήρισε τον Γκάμπριελ το μεγαλύτερο νέο ταλέντο του αγγλικού ποδοσφαίρου και μελλοντικό σταρ της Γιουνάιτεντ.

Ο Γκάμπριελ, έχει γεννηθεί στο Λονδίνο και έχει αγγλικό διαβατήριο. Ο πατέρας του, Τζο Ο’Σιριλ , υπήρξε διεθνής με την Ιρλανδία, ενώ η μητέρα του κατάγεται από την Κύπρο.

Έτσι, ο νεαρός άσος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τρεις διαφορετικές χώρες, ανάμεσα τους και την Κύπρο, αν και δύσκολα θα επιλέξει κάτι διαφορετικό από την Αγγλία.

Ο Τζέι Τζέι Ανδρέου Γκάμπριελ μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο όταν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, τον προσεχή Οκτώβριο και ήδη είναι σε διαπραγματεύσεις για να βάλει την υπογραφή του.

Ο τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων», Μάικλ Κάρικ, θέλει να γράψει ιστορία την επόμενη σεζόν, καθώς σκοπεύει να τον χρησιμοποιήσει σε επίσημο ματς και να τον κάνει τον νεότερο παίκτη που θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα της ομάδας του Μάντσεστερ.