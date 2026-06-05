Αλαφούζος: «Έγινε Παναθηναϊκός και πήγα 8-9 χρονών στη Λεωφόρο» - Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός

Ο πρόεδρος των «πράσινων» αποκάλυψε ότι έγινε Παναθηναϊκός σε μικρή ηλικία από τους συμμαθητές του, ενώ σε ηλικία 8-9 χρονών πήγε πρώτη φορά στη Λεωφόρο. Παράλληλα ανέφερε πως ο πατέρας του ήταν Ολυμπιακός και μάλιστα ο ίδιος είχε «φάει» ξύλο και πως κάποτε είχε δεχθεί αποβολή από το σχολείο για να δει την αγαπημένη του ομάδα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος:

«Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή για το Βοτανικό. Έρχεται η μισή σκεπή. Τον Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και τον Αύγουστο του 2027 θα μπούμε. Θα ονομάσουμε διαφορετικά το Βοτανικό, δεν το λέμε ακόμα. Είναι καλό το όνομα νομίζω. Αισιόδοξος δεν είμαι γενικά, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι.

Δεν ήθελα να πέσει ο Παναθηναϊκός στην 4η εθνική. Όταν έμεινε ορφανός ο Παναθηναϊκός, πίστευα ότι μπορούσαμε να φτιάξουμε μια εταιρία λαϊκής βάσης. Απέτυχε η προσπάθεια, έφυγαν όλοι. Σε ακολουθούν τα χρέη μιας ομάδας. Έμεινα μόνος μου. Προσπάθησα να σώσω τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει τουλάχιστον 2 εκατ. φιλάθλους».

Για το ότι στη Λεωφόρο οι φίλαθλοι ήταν κόντα στους παίκτες: «Αυτό είναι και καλό και κακό, αλλά είναι ωραίο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ούτε συζήτηση. Το ΟΑΚΑ είναι μόνο για στίβο.

Εμείς κάνουμε ποδοσφαιρκό γήπεδο, απλώς ακολουθούμε τους κανονισμούς της UEFA. Ο κόσμος θα είναι πολύ κοντά στο χορτάρι, είναι καταπληκτικό γήπεδο, δεν υπάρχει όμοιό του στην Ελλάδα και από το εξωτερικό θα είναι από τα πολύ όμορφα γήπεδα».

Για το ότι το γήπεδο θα συνεισφέρει και στη καλύτερη αγωνιστική επίδοση: «Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε κάποια λάθη, υπήρξαν κάποιες ατυχίες μαζί με λάθη ιδιαίτερα σε επίπεδο προπονητών, αλλά νομίζω είμαστε καλά τώρα. Να μη λέω μεγάλα λόγια».

Για την πρώτη φορά που πήγε στη Λεωφόρο: «Πρώτη φορά μπήκα στη Λεωφόρο 8, 9 χρονών. Έγινα Παναθηναϊκός από τους συμμαθητές, έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο.

Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη μου αποβολή από το σχολείο για να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα, απόγευμα στη Λεωφόρο. Ζήτησα από έναν καθηγητή άδεια να πάω στο γήπεδο, γιατί θεώρησα ότι σε τέτοιον αγώνα θα με άφηνε και εγώ έφυγα και μετά με απέβαλαν.

Απίστευτες εποχές, οι ήρωές μου οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνου ήταν φοβερή περίπτωση, ο Καψής, ο Γραμμός, πάνω από όλα ο Δομάζος, ο Ελευθεράκης και ο Φυλακούρης».