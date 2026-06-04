Λιβερπούλ: Άρχισε η εποχή Ιραόλα – Ανακοινώθηκε ο Ισπανός

Επισήμως στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, ο Αντονι Ιραόλα. Ο πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ, έκανε το σπουδαίο βήμα στην καριέρα του, με τους «κόκκινους» να ανακοινώνουν τη συμφωνία μαζί του.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκειας μέχρι το 2028, ενώ τα πρώτα του λόγια ως τεχνικός της Λίβερπουλ, ήταν: «Δεν χρειάζονται πολλά για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Προφανώς η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο ίδιος ο σύλλογος, οι ποδοσφαιριστές, η δυνατότητα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου και η ευκαιρία να διεκδικήσω τίτλους είναι στοιχεία που κάνουν αυτή τη θέση εξαιρετικά ελκυστική.

Πιστεύω πως δύσκολα μπορεί κανείς να βρει κάτι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι πραγματικά σπάνιο. Γι’ αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτή τη νέα πρόκληση».