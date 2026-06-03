Εθνική Νέων: Πρεμιέρα στη μάχη των προκριματικών με τη Σερβία στην Τούμπα

Η Σερβία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν στις 18:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Όλα τα παιχνίδια της ομάδας του Βασίλη Παπαδάκη θα μεταδοθούν σε live streaming από τους λογαριασμούς της ΕΠΟ στο YouTube, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη και στους τρεις αγώνες που θα πραγματοποιηθούν όλοι στο ίδιο γήπεδο.

Η Εθνική είναι σε όμιλο με Σερβία, Πορτογαλία και Καζακστάν και όσον αφορά το σύστημα διεξαγωγής οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 1η, 2η και 3η θέση κάθε ομίλου θα παραμείνουν στη League A για τον 2ο γύρο.

Αντίθετα, η ομάδα που θα τερματίσει στην 4η θέση θα υποβιβαστεί στη League B, ενώ η Τσεχία θα συμμετάσχει στους δύο πρώτους γύρους των προκριματικών του 2026/27, παρότι η θέση της στην τελική φάση ως διοργανώτρια είναι ήδη εξασφαλισμένη.

Θυμίζουμε πως στα τελευταία παιχνίδια πριν την προκριματική φάση του U19 EURO 2027 στη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Νέων επικράτησε 2-0 της Κύπρου και ηττήθηκε με 2-1 από την Αγγλία.

Αναλυτικά οι αγώνες του 6ου ομίλου της Εθνικής Νέων:

Τετάρτη 3 Ιουνίου

Πορτογαλία - Καζακστάν 12.00, Καυτανζόγλειο

Ελλάδα - Σερβία 18.00, Τούμπα

Σάββατο 6 Ιουνίου

Σερβία - Καζακστάν 12.00 Τούμπα

Πορτογαλία - Ελλάδα 18.00, Τούμπα

Τρίτη 9 Ιουνίου

Σερβία - Πορτογαλία 18.00, Καυτανζόγλειο

Καζακστάν – Ελλάδα 18.00, Τούμπα