Μεταγραφές: Οι ομάδες που θέλουν τον Βαγιαννίδη - Οι σκέψεις του για επιστροφή στην Ελλάδα

Δύο ομάδες φαίνεται να παρακολουθούν στενά την περίπτωση του νεαρού διεθνή άσου, χωρίς όμως να έχει γίνει μέχρι στιγμής επίσημη κρούση στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο 24χρονος μπακ δύσκολα θα έχει βασική θέση στο ρόστερ της Σπόρτινγκ τη νέα σεζόν, με αποτέλεσμα οι Πορτογάλοι να εξετάζουν το ενδεχόμενο ενός δανεισμού για έναν χρόνο. Στόχος των «λιονταριών» είναι να αγωνιστεί σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ώστε να επιστρέψει στο Αλβαλάδε πιο έτοιμος.

Παράλληλα, ο Βαγιαννίδης δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποχωρήσει από τη Σπόρτινγκ και δεν σκέφτεται επιστροφή σε ελληνική ομάδα, παρά τις φήμες που τον ήθελαν να συνδέεται με Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση για τον Έλληνα διεθνή, όμως σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola», δύο ομάδες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Η ισπανική Βιγιαρεάλ και η αγγλική Έβερτον, οι οποίες παρακολουθούν την πορεία του από πριν τη μετακόμισή του στη Λισαβόνα. Η Σπόρτινγκ έχει κοστολογήσει τον Βαγιαννίδη στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

