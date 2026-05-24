Σοβαρά επεισόδια στο Τορίνο – Γιουβέντους, σοβαρά τραυματισμένος φίλαθλος

Η Τορίνο ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει την Γιουβέντους για την Serie A. Το παραδοσιακό ντέρμπι της Ιταλικής πόλης, δεν άρχισε στην προγραμματισμένη ώρα, λόγω σοβαρών επεισοδίων που το σημάδεψαν.

Συγκεκριμένα, έξω απ’ το γήπεδο υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων. Αποτέλεσμα ήταν να επέμβει η αστυνομία και να προχωρήσει σε αρκετές συλλήψεις όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν οπαδοί. Ο ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο όντας σοβαρά τραυματίας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι οπαδοί της Γιουβέντους ζητούσαν από την ομάδα τους να μην αγωνιστεί λόγω των τραυματιών.