Ο Εμπαπέ ξανά πρώτος σκόρερ στη LaLiga

Σκοράροντας ξανά για την Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-2), ο Κιλιάν Μπαπέ, ολοκλήρωσε την δεύτερη σεζόν του στην La Liga με 25 γκολ κι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός, πέτυχε το τρίτο γκολ των Μαδριλένων στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, εδραιώνοντας την νίκη της ομάδας του.

Με αυτό τον τρόπο άφησε στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα, τον Βεντάτ Μουρίκι (σ.σ. 23 γκολ), ο οποίος σκόραρε για λογαριασμό της Μαγιόρκα στη νίκη με 3-0 επί της Οβιέδο.

Ο Εμπαπέ, ολοκλήρωσε έτσι για δεύτερη διαδοχική χρονιά ως ο πρώτος σκόρερ της La Liga, όπως συνέβη και στην πρώτη του σεζόν με την Ρεάλ Μαδρίτης (2024-2025), καθώς είχε σημειώσει 31 γκολ.

