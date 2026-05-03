Χουλκ: Βρήκε ομάδα και συνεχίζει στα 40 του

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Χουλκ, με τον αέναο Βραζιλιάνο να συνεχίζει στα 40 του χρόνια να αγωνίζεται.

 

Μετά την αποδέσμευσή του από την ομάδα της Ατλέτικο Μινέιρο, δεν ήταν σίγουρο πως ο Χούλκ που τον Ιούλιο γιόρτασε τα 40 του χρόνια θα συνέχιζε να αγωνίζεται.

Κι όμως, για τον Βραζιλιάνο η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, με τη Φλουμινένσε να του προσφέρει διετές συμβόλαιο και εκείνος χωρίς καν να το σκεφτεί, είπε το ναι και μέχρι τα 42 δεν πρόκειται να την… κόψει.

Ο Χουλκ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από το 2003 και έκτοτε μετράει έ 444 γκολ και 238 ασίστ σε 885 συμμετοχές.

