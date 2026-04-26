Ράγιο: Έκανε «pasillo» στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την κατάκτηση του κυπέλλου

Rayo Vallecano (X)

Onsports Team

Μια όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε στο «Βαγέκας», με τους παίκτες της Ράγιο Βαγιεκάνο να κάνουν πασίγιο σε αυτούς της Σοσιεδάδ λόγω της κατάκτησης του Copa Del Rey από τους Βάσκους.

Στιγμή ποδοσφαιρικής υγείας εκτυλίχθηκε στην LaLiga και την αναμέτρηση της Ράγιο Βαγιεκάνο με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Συγκεκριμένα οι παίκτες των γηπεδούχων χειροκρότησαν αυτούς της Σοσιεδάδ, δίνοντας τα συγχρητήριά τους στους Βάσκους για την κατάκτηση του Copa Del Rey κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

