ΠΑΟΚ Κ19: Πρωταθλητής και μαθηματικά ο Δικέφαλος μετά την ισοπαλία στο Αγρίνιο
Onsports Team 26 Απριλίου 2026, 14:06
ΠΑΟΚ Κ19: Πρωταθλητής και μαθηματικά ο Δικέφαλος μετά την ισοπαλία στο Αγρίνιο

Η Κ19 του ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στον Παναιτωλικό στο «Emileon», εξασφαλίζοντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα Νέων για τη σεζόν 2025-26.

 Και με τη… βούλα πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ στην κατηγορία Κ19, με τους Νέους των «ασπρόμαυρων» να εξασφαλίζουν και μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Στους 57 βαθμούς πλέον μετά από 23 αγωνιστικές, στο +9 από Παναθηναϊκό, στο +10 από Ολυμπιακό και στο +11 από ΑΕΚ-Ατρόμητο, τα παιδιά των Τσιαπακίδη-Χάγκαν δεν είχαν αντίπαλο τη φετινή σεζόν και καθάρισαν το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Επιπλέον, η ομάδα Κ19 του ΠΑΟΚ διεκδικεί και το κύπελλο Ελλάδας στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία καθώς βρίσκεται στον τελικό, εκεί που θα αντιμετωπίσει στις 15/5 τον Άρη σε ένα κλασσικό ντέρμπι Θεσσαλονίκης. 



