ΠΑΟΚ Κ19: Πρωταθλητής και μαθηματικά ο Δικέφαλος μετά την ισοπαλία στο Αγρίνιο

Intime

Onsports Team

Η Κ19 του ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στον Παναιτωλικό στο «Emileon», εξασφαλίζοντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα Νέων για τη σεζόν 2025-26.

Στους 57 βαθμούς πλέον μετά από 23 αγωνιστικές, στο +9 από Παναθηναϊκό, στο +10 από Ολυμπιακό και στο +11 από ΑΕΚ-Ατρόμητο, τα παιδιά των Τσιαπακίδη-Χάγκαν δεν είχαν αντίπαλο τη φετινή σεζόν και καθάρισαν το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Επιπλέον, η ομάδα Κ19 του ΠΑΟΚ διεκδικεί και το κύπελλο Ελλάδας στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία καθώς βρίσκεται στον τελικό, εκεί που θα αντιμετωπίσει στις 15/5 τον Άρη σε ένα κλασσικό ντέρμπι Θεσσαλονίκης.