Μπάγερν Μονάχου: Δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα του Τζάκσον, επιστρέφει στην Τσέλσι ο Σενεγαλέζος

Την απόφαση να μην ασκήσει το δικαίωμα αγοράς του Νίκολας Τζάκσον πήρε η Μπάγερν Μονάχου, με τον Σενεγαλέζο φορ να επιστρέφει στην Τσέλσι μετά το πέρας της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με τον αξιόπιστο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπάγερν Μονάχου δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι, κρίνοντας πάρα πολλά τα 65 εκατομμύρια που τον κοστολογεί ο σύλλογος του Λονδίνου.

Ο Τζάκσον διανύει μια ικανοποιητική χρονιά με τα χρώματα των «Βαυαρών», έχοντας γράψει συνολικά 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 10 τέρματα και τέσσερις ασίστ.

Η Τσέλσι είχε δαπανήσει ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια για να φέρει τον Τζάκσον από τη Βιγιαρεάλ το καλοκαίρι του 2023, με τον 24χρονο να μην αποδίδει τα αναμενόμενα με αποτέλεσμα να δοθεί δανεικός. Στην Τσέλσι σε 81 συμμετοχές, είχε 30 γκολ και 12 ασίστ.