Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Αναχώρηση με αποθέωση για τον ΠΑΟΚ - Στο Πανθεσσαλικό η αποστολή

Eurokinissi Sports

OnSports Team

Θερμή ατμόσφαιρα και συνθήματα πριν τη «μάχη» με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ έχει ξεκινήσει, με την αποστολή των «ασπρόμαυρων» της Θεσσαλονίκης να αναχωρεί από το ξενοδοχείο υπό το χειροκρότημα των φιλάθλων.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για τη μεγάλη του γιορτή, καθώς οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στο Πανθεσσαλικό, διεκδικώντας το τρόπαιο του Κυπέλλου.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε με προορισμό το γήπεδο, με φίλους της ομάδας να δίνουν το «παρών» και να ενθαρρύνουν τους ποδοσφαιριστές ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και κατά την άφιξη στο στάδιο, όπου οπαδοί περίμεναν την ομάδα, φωνάζοντας συνθήματα και καλώντας τους παίκτες να «φέρουν το Κύπελλο στον Πύργο τον Λευκό».