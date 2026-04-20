Οnsports Τeam 20 Απριλίου 2026, 19:18
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ

ΟΦΗ για Λανουά: «Η άρνηση ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απ

Με ανακοίνωσή του ο ΟΦΗ αναφέρει εχθρική αντιμετώπιση από ΚΕΔ και Λανουά έπειτα από την άρνηση ορισμού ξένου VAR.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Η στάση της ΕΠΟ, ενόψει του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, δεν μας εκπλήσσει πλέον.

Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ακόμη μία ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απέναντι στον ΟΦΗ και συνολικά στην Κρήτη.

Είχε προηγηθεί η αυθαίρετη επιβολή πλαφόν στην προπώληση των εισιτηρίων, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο τελικός αριθμός που δικαιούμαστε. Η απάντηση, όμως, δόθηκε από τον κόσμο του ΟΦΗ, που εξαφάνισε τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε χρόνο ρεκόρ.

Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι για δεύτερη διαδοχική σεζόν η ομάδα μας αποτελεί τον εγγυητή της διοργάνωσης ενός Τελικού με κόσμο και από τις δύο ομάδες.

Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν. Επιλέγουν τον δρόμο των εμποδίων, αγνοώντας ένα απολύτως δίκαιο και αυτονόητο αίτημα: Τον ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR, όπως ακριβώς συνέβη και στους ημιτελικούς. Άλλωστε, η παρουσία ξένου διαιτητή στο VAR για τη σεζόν 2025-26 ήταν κάτι που εξήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην κλήρωση του θεσμού στις 3/9/2025.

Όμως κάθε προσπάθεια εις βάρος μας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μας δυναμώνει, μας πεισμώνει και μας ενώνει ακόμα περισσότερο.

Οι δυσκολίες, μας κάνουν μία γροθιά.
Ραντεβού στον Βόλο.
Εμείς και η Κρητική περηφάνια μας».



