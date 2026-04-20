Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ο Ευαγγέλου θα σφυρίξει το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Eurokinissi Sports
Onsports Team 20 Απριλίου 2026, 12:35
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

Ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε να διευθύνει τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Πιστή στο… πλάνο της για στήριξη της ελληνικής διαιτησίας στα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας έμεινε η ΕΠΟ, η οποία τη Δευτέρα (20/04) ανακοίνωσε τους αξιωματούχους του τελικού, που θα λάβει χώρα το Σάββατο (25/04) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

Το… χρίσμα δόθηκε στον Άγγελο Ευαγγέλου του συνδέσμου Αθηνών, ο οποίος θα έχει για βοηθούς του τους Ανδρέα Φωτόπουλο και Ιωάννη Καραγκιζόπουλο, από Αθήνα και Ημαθία, αντίστοιχα. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία και στο VAR θα είναι οι Τάσος Παπαπέτρου και Βασίλης Φωτιάς.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι ο διαιτητής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (25/04/2026, Πανθεσσαλικό στάδιο). Ο μεγάλος αγώνας, που αποτελεί τη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα καθορίσει τον νικητή του ιστορικού θεσμού για τη φετινή χρονιά, θα διεξαχθεί με Έλληνες αξιωματούχους διαιτησίας.

25/04/2026
Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
1.1 25/04/2026 20:30 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ STÉPHANE LANNOY ΕΠΟ


Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved