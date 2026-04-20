Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ο Ευαγγέλου θα σφυρίξει το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε να διευθύνει τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Πιστή στο… πλάνο της για στήριξη της ελληνικής διαιτησίας στα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας έμεινε η ΕΠΟ, η οποία τη Δευτέρα (20/04) ανακοίνωσε τους αξιωματούχους του τελικού, που θα λάβει χώρα το Σάββατο (25/04) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

Το… χρίσμα δόθηκε στον Άγγελο Ευαγγέλου του συνδέσμου Αθηνών, ο οποίος θα έχει για βοηθούς του τους Ανδρέα Φωτόπουλο και Ιωάννη Καραγκιζόπουλο, από Αθήνα και Ημαθία, αντίστοιχα. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία και στο VAR θα είναι οι Τάσος Παπαπέτρου και Βασίλης Φωτιάς.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι ο διαιτητής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (25/04/2026, Πανθεσσαλικό στάδιο). Ο μεγάλος αγώνας, που αποτελεί τη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα καθορίσει τον νικητή του ιστορικού θεσμού για τη φετινή χρονιά, θα διεξαχθεί με Έλληνες αξιωματούχους διαιτησίας.