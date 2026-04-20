Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ο Ευαγγέλου θα σφυρίξει το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε να διευθύνει τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Πιστή στο… πλάνο της για στήριξη της ελληνικής διαιτησίας στα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας έμεινε η ΕΠΟ, η οποία τη Δευτέρα (20/04) ανακοίνωσε τους αξιωματούχους του τελικού, που θα λάβει χώρα το Σάββατο (25/04) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.
Το… χρίσμα δόθηκε στον Άγγελο Ευαγγέλου του συνδέσμου Αθηνών, ο οποίος θα έχει για βοηθούς του τους Ανδρέα Φωτόπουλο και Ιωάννη Καραγκιζόπουλο, από Αθήνα και Ημαθία, αντίστοιχα. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία και στο VAR θα είναι οι Τάσος Παπαπέτρου και Βασίλης Φωτιάς.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι ο διαιτητής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (25/04/2026, Πανθεσσαλικό στάδιο). Ο μεγάλος αγώνας, που αποτελεί τη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα καθορίσει τον νικητή του ιστορικού θεσμού για τη φετινή χρονιά, θα διεξαχθεί με Έλληνες αξιωματούχους διαιτησίας.
|Αγωνιστική/Όμιλος
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Γήπεδο
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Διαιτητής
|ΕΠΣ
|1ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|2ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|4ος Διαιτητής
|ΕΠΣ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
|ΕΠΣ
|VAR
|ΕΠΣ
|AVAR
|ΕΠΣ
|Παρατηρητής Διαιτησίας
|ΕΠΣ
|1.1
|25/04/2026
|20:30
|ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΠΑΕ ΠΑΟΚ
|ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|STÉPHANE LANNOY
|ΕΠΟ