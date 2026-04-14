MLS: Νέος και γνωστός προπονητής για τον Μέσι - Παραιτήθηκε ο Ματσεράνο

Οnsports Team

Ο Χαβιέρ Ματσεράνο παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Ίντερ Μαϊάμι επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (14/4) ο σύλλογος της Major Soccer League.

Ο Ματσεράνο, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα τον Νοέμβριο του 2024, οδήγησε το Μαϊάμι στην κατάκτηση του πρώτου MLS Cup στην ιστορία του, καθώς και του τίτλου στην Ανατολική Περιφέρεια, με την ομάδα να σημειώνει παράλληλα ρεκόρ λίγκας με 101 γκολ σε κανονική περίοδο και playoffs.

Ο 42χρονος πρώην διεθνής με την Αργεντινή καθοδήγησε επίσης την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων την περασμένη χρονιά, κι έκανε την Ίντερ Μαϊάμι την πρώτη ομάδα του MLS που έφτασε μέχρι τη φάση των νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Τη θέση του θα αναλάβει ο Γκιγιέρμο Ογιός, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την ευθύνη για τη δομή ανάπτυξης του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αργεντινός τεχνικός είχε εργαστεί στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και ήταν εκείνος που έδωσε την ευκαιρία στον 16χρονο -τότε- Μέσι να παρουσιάσει το ταλέντο του, με τους δυο τους να έχουν εξαιρετική σχέση και τον παγκόσμιο αστέρα του ποδοσφαίρου να παρακολουθεί την πορεία του Όγιος και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Γκιγιέρμο και ο γιος του, Μπότσι, ήταν μεταξύ των 220 καλεσμένων στον γάμο του Μέσι με την Αντονέλα Ροκούτσο.

Στο παρελθόν ο Όγιος έχει φορέσει τη προπονητική φόρμα του Άρη (2006/07 για 17 παιχνίδια), του Ατρομήτου (2007/08 για 30 παιχνίδια), του ΠΑΣ Γιάννινα (2008/09 για 33 παιχνίδια) , του Πανσερραϊκού (2009/10 για 22 παιχνίδια) και του Ηρακλή (2013/14 για 26 παιχνίδια).