Επίσημο: Με «νεκρές» ζώνες ο τελικός του Κυπέλλου μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Οnsports Τeam

Η Αστυνομία απάντησε αρνητικά στο αίτημα των δύο φιναλίστ να μην υπάρχουν «νεκρές» ζώνες στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μπορεί να είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους και να ήθελαν να πραγματοποιηθεί ο τελικός του Κυπέλλου με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στις εξέδρες του αλλά αυτό είναι κάτι που βρίκει παντελώς αντίθετη την Αστυνομία.

Μάλιστα η Αστυνομία με επίσημο έγγραφο της απάντησε αρνητικά στο σχετικό αίτημα με αποτέλεσμα ο τελικός να πραγματοποιηθεί με «νεκρές» ζώνες στις εξέδρες.

Αναλυτικά η απάντηση της Αστυνομίας:

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας,με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, την ομαλή καιασφαλή τέλεση του εν θέατι ποδοσφαιρικού αγώνα,δεν συμφωνεί με την κατάργηση της Ζώνης Ασφαλείας στα τμήματα των Κερκίδων 49/50 και51/52 της Ανατολικής Κερκίδας του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπως άλλωστε αποφασίστηκε και στην υπ’ αριθμό 1003/2/476/1-ζ’ από 24.3.2026 Απόφασή μας».