Ράζβαν Λουτσέσκου: «Νιώθω πως δεν επικοινώνησα αρκετά με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Onsports Team

Λόγια καρδιάς από τον προπονητή του ΠΑΟΚ και συμβουλή προς όσα παιδιά έχουν τους γονείς τους - «Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα».

Μετά το θλιβερό καθήκον του τελευταίου αποχαιρετισμού στον πατέρα του, Μιρτσέα, ο Ράζβαν Λουτσέσκου έφυγε από τη Ρουμανία. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ με δάκρυα στα μάτια, έδειξε να μην έχει αποδεχθεί ακόμη την ιδέα πως δεν θα έχει άλλο έναν απ’ τους γονείς του.

Στις δηλώσεις που έκανε μάλιστα, θέλησε να στείλει μια συμβουλή προς κάθε γιο και κόρη που ακόμη έχει τους γονείς του. Ζήτησε να τους μιλούν και να είναι σε επαφή μαζί τους. Μην αφήνουν τη ζωή να τους κάνει να τους θεωρούν δεδομένους.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως ένας απ’ τους λόγους μεγάλης στεναχώριας, είναι το γεγονός πως τον τελευταίο καιρό δεν επικοινώνησε όσο θα ήθελε με τον πατέρα του.

Οι δηλώσεις του Ράζβαν Λουτσέσκου:

«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.

Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή. Πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.

Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπεται, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα “αναγκάζουν” οι γονείς να το κάνουν.

Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό».